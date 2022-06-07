МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Минпромторг и Минфин РФ рассматривают возможную отмену акциза на жидкую сталь, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах "Недели российского ритейла-2022". Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа"

"Решения нет, но могу подтвердить, что мы с Минфином работаем, в том числе и в этом направлении. Но все эти сегодняшние дискуссии направлены в первую очередь на то, чтобы обеспечить эффективность экспорт металлургической продукции", — сказал он, отвечая на вопрос о возможной отмене акциза на жидкую сталь.

По словам Мантурова, до конца месяца будет проведен детальный мониторинг, в том числе по движению денежных средств предприятий, чтобы понять, насколько оперативно нужно решать этот вопрос.

"Могу подтвердить, что за первые четыре месяца результат финансовый по предприятиям металлургии неплохой по сравнению с 2021 годом… Поэтому срочно принимать скоропалительных решений не требуется. Но, как я подтверждаю, мы с Минфином уже начали диалог, потому что мы мониторим, видим, что последние полторы недели тенденция негативная, в первую очередь из-за курса рубля", — добавил министр.