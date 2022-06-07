Захарова: Москва остановила соглашение с Японией в области промысла морских живых ресурсов
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.
"Неизменно рассматривали взаимодействие на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства. Данная договоренность, выстроенная на основе учета баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов Российской Федерации", — говорится в комментарии на сайте министерства.
К сожалению, добавила представитель МИД, Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности".
"В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств", — отметила она.
https://1prime.ru/state_regulation/20220607/837106614.html