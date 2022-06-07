МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств. Акционеры "Аэрофлота" одобрили допэмиссию до 5,4 миллиарда акций

"Неизменно рассматривали взаимодействие на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства. Данная договоренность, выстроенная на основе учета баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов Российской Федерации", — говорится в комментарии на сайте министерства.

К сожалению, добавила представитель МИД, Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности".

"В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств", — отметила она.