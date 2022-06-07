МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Турецкие, китайские, индийские, бразильские и иранские бренды интересуются российским рынком, он для них открыт, но преференции получат отечественные компании. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на "Неделе российского ретейла-2022". Мантуров назвал 2022 год переломным в развитии российского станкостроения

В ведомстве отметили, что в конце XX века Россия не могла конкурировать с международными корпорациями, обладавшими колоссальными ресурсами и компетенциями и в итоге занявшими доминирующие позиции на отечественном рынке. Сегодня появился исторический шанс "развернуть сложившуюся в 90-е модель лицом к российским поставщикам".

Мантуров уточнил, что "выгонять" зарубежные бренды Россия не будет. "Более того, к нам сейчас стучатся турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские партнеры, и для них наш рынок тоже открыт", — заявил глава Минпромторга. — "Однако российские бренды должны наконец получить существенные преференции через таможенно-тарифное и налоговое регулирование, приоритетный доступ к торговым площадям высокой проходимости и при отображении на маркетплейсах".