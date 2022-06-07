МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогноз по ВВП России в 2022 году и теперь ждет падения показателя на 8,9% вместо ожидавшегося в январе роста на 2,4%, говорится в докладе финансового института. ВВП Австрии вырос в первом квартале в годовом выражении

Прогноз на 2023 год также ухудшен: теперь ожидается падение на 2% вместо роста на 1,8%.

В 2024 году ВБ прогнозирует рост экономики РФ на 2,2%.

Минэкономразвития РФ в сценарных условиях социально-экономического развития России на 2023-2025 годы прогнозирует спад ВВП в 2022 году на 7,8%, а в 2023 году — на 0,7%.

Снижение ВВП на 8,9% в 2022 году "отражает резкое падение внутреннего спроса и сокращение экспорта", отмечается в докладе Всемирного банка.

На динамику экономики России в 2023 году, по мнению ВБ, частично повлияет нефтяное эмбарго ЕС и ожидаемое сокращение добычи нефти.

В числе негативных факторов Всемирный банк также отмечает запрет ряда стран на поставки высокотехнологичных товаров в Россию, в том числе программного обеспечения, полупроводников и авиационного оборудования.

При этом финансовый институт считает, что России, вероятно, удастся перенаправить часть своей торговли и инвестиций из стран, вводящих санкции, в другие — в частности, в Китай и Индию.

ЕВРОЗОНА

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП еврозоны в текущем году на 2,5% вместо роста на 4,2%, который ожидался в январе.

В своем докладе ВБ ожидает замедления роста ВВП региона в 2023 году до 1,9%, а не до 2,1%, как ждал зимой. В 2024 году, по оценке ВБ, рост сохранится на уровне в 1,9%. Всемирный банк теперь оценивает рост ВВП еврозоны в 2021 году в 5,4%, снижение 2020 года — в 6,4%, рост 2019 года — в 1,6%.

"Активность в еврозоне замедлилась в первом полугодии 2022 года… Ключевые члены еврозоны особенно зависят от импорта энергоресурсов из России, включая импорт газа, оттуда приходится около 35% всего импорта газа в регион", — говорится в докладе. В качестве причин ВБ приводит кризис вокруг Украины и пандемию COVID-19.

США

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2022 году до 2,5% с 3,7%.

Прогноз на 2023 год также ухудшен — до 2,4% с 2,6%.

В 2024 году Всемирный банк ожидает роста экономики США на 2%.

ВБ объясняет ухудшение прогноза повышением цен на энергоносители, ужесточением финансовых условий и дополнительными перебоями в поставках из-за ситуации на Украине.

КИТАЙ

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Китая на 2022 год до 4,3% с 5,1%.

Прогноз на 2023 год также ухудшен — до 5,2% с 5,3%.

В 2024 году Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Китая на 5,1%.

"Активность резко замедлилась, в основном из-за вспышек COVID-19 и строгих ограничений, при этом рост потребительских расходов был особенно слабым", — поясняет Всемирный банк.