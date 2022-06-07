МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Безработными в России на 1 июня зарегистрированы 679 тысяч человек, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. Всемирный банк спрогнозировал динамику ВВП на 2022-2023 годы

Она напомнила, что по последним данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле составил всего 4%. Это минимальное значение за последние десять лет. Число безработных составило 3 миллиона человек, почти на 23% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, уточнила она.

"Если мы говорим о зарегистрированной безработице, по данным на 1 июня, это 679 тысяч человек, практически это та же численность, которая была на 1 марта", — сказала Мухтиярова на круглом столе "Единой России" "Поддержка рынка труда".

Массовых высвобождений работников в России не наблюдается, в целом ситуация на рынке труда стабильна, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

"Если мы говорим о неполной занятости, то сейчас численность работников в неполной занятости составляет порядка 120 тысяч человек, в режиме простоя находятся 139 тысяч человек. В целом ситуация на рынке труда сейчас стабильная, резких негативных явлений в настоящее время не наблюдается и массовых высвобождений не фиксируется", — сказала Мухтиярова на круглом столе "Единой России" "Поддержка рынка труда".