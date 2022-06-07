МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром темы Украины и Сирии, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ. В Кремле заявили об отсутствии четкого плана по вывозу украинского зерна

"По инициативе турецкой стороны 7 июня 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Основное внимание было уделено обмену мнениями и оценкам ситуации на Украине и в Сирии", — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что "министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины".

Также была отмечена важность продолжения тесного взаимодействия в Сирии, направленного на поддержание долговременной стабильности в регионе.

Российско-турецкие контакты по данным вопросам будут продолжены, добавили в Минобороны.