МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Минцифры России до конца 2022 года отменило взимание платы за использование государственной Единой биометрической системы (ЕБС), соответствующий приказ министерства опубликован на его сайте. Акционеры Московской биржи не будут выплачивать дивиденды за 2021 год

"Установить, что в связи с преобразованием единой биометрической системы в государственную информационную систему плата за использование единой биометрической системы не взимается в срок до 31 декабря 2022 г", — говорится в тексте документа.

Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ, заработала в России с июня 2018 года. Так, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты, пройдя идентификацию через ЕБС и, предварительно, проверку по логину и паролю на портале госуслуг. Согласно принятому в прошлом году закону, в статусе государственной информационной системы ЕБС заработала с 30 декабря 2021 года.

Плата за использование системы, согласно приказу Минцифры, в который сейчас внесено изменение, взимается с тех, кто идентифицирует граждан с помощью биометрии. Это могут быть органы власти, финансовые и иные организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы.