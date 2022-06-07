Минцифры отменило плату за использование ЕБС до конца года
Минцифры России отменило плату за использование Единой биометрической системы в 2022 году
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Минцифры России до конца 2022 года отменило взимание платы за использование государственной Единой биометрической системы (ЕБС), соответствующий приказ министерства опубликован на его сайте.
"Установить, что в связи с преобразованием единой биометрической системы в государственную информационную систему плата за использование единой биометрической системы не взимается в срок до 31 декабря 2022 г", — говорится в тексте документа.
Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ, заработала в России с июня 2018 года. Так, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты, пройдя идентификацию через ЕБС и, предварительно, проверку по логину и паролю на портале госуслуг. Согласно принятому в прошлом году закону, в статусе государственной информационной системы ЕБС заработала с 30 декабря 2021 года.
Плата за использование системы, согласно приказу Минцифры, в который сейчас внесено изменение, взимается с тех, кто идентифицирует граждан с помощью биометрии. Это могут быть органы власти, финансовые и иные организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы.