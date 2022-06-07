МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что выступает против захода российских кораблей в украинские порты, по его словам, обеспечивать безопасный коридор для экспорта продукции должны корабли стран-партнеров Украины. СМИ: Зеленский вновь выразил готовность к переговорам с Путиным

"Все прекрасно знают, что мы не пустим российские корабли в наши порты и все знают, что Украина готова экспортировать на 100% всего, что у нас есть. Мы готовы к нормальным цивилизованным условиям, но безопасным условиям… Схема простая, которая была предложена нами, поддерживалась ООН. Схема безопасного морского коридора, который могут сделать корабли любой страны–партнера, кроме РФ", — сказал Зеленский в интервью газете Financial Times.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.