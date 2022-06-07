МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Россияне смогут скачать приложение для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре в отечественных магазинах приложений для Android RuStore и NashStore, сообщает Минцифры. Минцифры отменило плату за использование ЕБС до конца года

В сентябре в России пройдет единый день голосования. Ряд регионов сможет участвовать в нем дистанционно. Прием заявлений на участие в онлайн-голосовании через "Госуслуги" начнется 26 июля и продлится до 6 сентября.

"Приложение для онлайн-голосования можно будет скачать в защищенных российских магазинах для Android (RuStore и NashStore)", — говорится в сообщении.

В министерстве также уточнили, что в этом году в единый день голосования будет усовершенствован формат наблюдения. Например, планируются процедуры назначения наблюдателей через портал госуслуг.

"Подать заявление на участие в дистанционном голосовании через "Госуслуги" можно будет, даже если в субъекте проводятся только муниципальные выборы. Ранее можно было подать лишь совмещенную заявку на выборы всех уровней", — уточнили в ведомстве.

Эксперимент с онлайн-голосованием был проведен в шести субъектах РФ в ходе думских и иных выборов в сентябре 2021 года. При этом ДЭГ для Москвы и пяти регионов проходило на разных платформах, столичная предполагала так называемое "отложенное голосование". Граждане в течение суток могли переголосовать, аргументация за эту опцию состояла в том, что, если первоначальный выбор делался под чьим-то давлением, человек получал возможность изменить его.