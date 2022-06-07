МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Со станции Мелитополь в Крым отправлена первая партия зерна из Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. В Кремле заявили об отсутствии четкого плана по вывозу украинского зерна

Всего в составе 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом, товарный поезд отправился во вторник днем.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.