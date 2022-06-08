МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Работодатели из торговых, производственных, а также агропромышленных компаний чаще других в России искали новых сотрудников в мае 2022 года, выяснили аналитики сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), исследование имеется в распоряжении РИА Новости. Безработица в России снизилась до нового исторического минимума

"Чаще всего в мае 2022 года сотрудников искали компании из сферы торговли — в этой сфере работодатели опубликовали 16% вакансий от общего числа майских предложений о работе. Также высокую активность на рынке труда продемонстрировали компании из сфер производства и агропрома (11% вакансий от общего числа)", — говорится в исследовании.

Работодатели из сферы транспорта и логистики опубликовали 9% вакансий от общего числа, из сферы услуг — 8%, строительства и недвижимости — 6%. В то же время 5% майский вакансий пришлись на компании из сфер офисных и бизнес услуг, по 1-3% — на компании из сфер красоты и здоровья, финансов и страхования, информационных технологий, маркетинга, рекламы и СМИ и из области культуры, образования и госслужбы, а также из сферы работы для людей без опыта.

В торговле чаще всего искали людей на позиции продавцов, кассиров и консультантов, в производстве и агропроме — токарей, слесарей и инженеров, а в сфере транспорта и логистики больше всего требовались водители, грузчики и комплектовщики. "Компании из сферы услуг нуждались в поварах, уборщиках и кассирах. Машинистов, инженеров и слесарей чаще всего искали в сфере строительства и недвижимости", — выяснили аналитики.

В свою очередь соискатели, согласно исследованию, в мае чаще всего искали работу в сфере офисных и бизнес услуг — доля резюме с таким запросом составляет 17%. Кроме того соискатели вели активные поиски в транспортно-логистической отрасли (12%), торговле (10%), сфере услуг (9%), работы для людей без специальной подготовки (9%).

Аналитики сервиса также отметили характерное для мая снижение активности работодателей и соискателей: стало публиковаться меньше на 23% новых вакансий и на 20% новых и обновленных резюме.

Исследование проводилось на основании анализа вакансий и резюме, опубликованных на сервисе для поиска работы и подбора персонала в мае 2022 года. Всего там размещено более 21,2 миллиона резюме и зарегистрировано более 815 тысяч работодателей.