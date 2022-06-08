МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Около 700 резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток на Дальнем Востоке сообщили о рисках при реализации проектов на фоне санкционного давления Запада, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. Счетная палата раскрыла траты на развитие ТОР

"Сегодня работа идет в условиях беспрецедентного санкционного давления и новых вызовов. Мы находимся в постоянном плотном диалоге с резидентами преференциальных режимов на предмет их поддержки в условиях внешнего давления. Около 700 резидентов ТОР и СПВ сообщили о наличии существенных рисков при реализации проектов в новых условиях. Риски в основном связаны с ростом цен на сырье, срывом поставок импортного оборудования, трудностями с привлечением финансирования из-за роста стоимости капитала, логистическими сбоями, трудностями при взаиморасчетах", — сказал Чекунков в ходе межведомственного совещания Генпрокуратуры и Минвостокразвития РФ во Владивостоке.

По его словам, правительство Российской Федерации предпринимает системные меры поддержки. Меры включают отсрочки по оплате обязательных взносов, субсидирование процентных ставок по кредитам, льготные займы для МСП, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, стимулирование импортозамещения, особые условия для специалистов информационных технологий.

"По линии Минвостокразвития приняты дополнительные меры по поддержке ключевых инвестиционных проектов. Реализуется программа льготного финансирования проектов на инвестиционной стадии. На субсидирование процентной ставки выделено 25 миллиардов рублей. В первую очередь в программе приняли участие проекты объемом более 1 миллиард рублей инвестиций, предполагающие создание более 250 рабочих мест. Мы ведем работу по расширению критериев отбора с целью предоставить поддержку практически всем проекты, столкнувшимися со сложностями в связи с подорожанием кредитов со сроками выборки до конца 2022 года", — отметил министр.

Он добавил, что также Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) обеспечила инвесторам возможность пролонгировать обязательства по инвестиционным соглашениям. Этой опцией уже воспользовались 207 резидентов. Минвостокразвития и КРДВ оказывают адресную поддержку инвесторам, которым требуется помощь в формировании альтернативных цепочек поставок оборудования, включении сырья для производства в перечень критического импорта, привлечении дополнительного финансирования.

Минвостокразвития РФ в ближайшее время направит в правительство предложения об ограничении проверок бизнеса в преференциальных режимах, в том числе — о моратории на проверки в инвестиционном цикле, сообщил глава министерства Алексей Чекунков.

"Важно минимизировать административное давление на бизнес. Считаем, что для преференциальных режимов целесообразно рассмотреть введение особого режима контрольно-надзорной деятельности. Одной из новаций мог бы стать мораторий на проверки на инвестиционном цикле — за исключением проверок, инициируемых по поручениям президента, правительства, генеральной прокуратуры, проверок в рамках оперативно-розыскной деятельности, по сообщениям об угрозе жизни и здоровью, при проведении экспертиз, в том числе экологической, а также при выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию", — сказал Чекунков в ходе межведомственного совещания Генпрокуратуры и Минвостокразвития РФ во Владивостоке.

По его словам, важно ограничить максимальное количество проверок и их продолжительность после ввода объектов резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и свободного порта Владивосток (СПВ) в эксплуатацию.

"При успешном прохождении проверок — освобождать предпринимателей от визитов ревизоров на три года. В ближайшее время данные предложения будут направлены в правительство Российской Федерации", — добавил министр.