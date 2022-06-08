МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно уклонился от ответа на вопрос, заявила ли страна протест России в связи с приостановкой действия соглашения о рыболовстве. Япония продолжит консультации с Россией по соглашению о рыболовстве

"Как я уже сказал ранее, на основе позиции Японии мы продолжим обсуждение с Россией с тем, чтобы вести деятельность на основании соглашения", — заявил политик на пресс-конференции в Токио.

Генсек также отметил, что Япония сожалеет о приостановке Россией действия соглашения о рыбном промысле.

«Российская сторона связывает вопрос бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью и соглашение о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе северных островов (как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) так, как будто (предоставление технической помощи Сахалину) является предварительным условием для этого. Российская сторона, выдвигая в качестве причины вопрос бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью, в одностороннем порядке остановила действие соглашения. Объявление в одностороннем порядке об остановке действия соглашения вызывает сожаление. Мы намерены продолжить обсуждение с российской стороной с тем, чтобы продолжить деятельность на основе соглашения», — заявил Мацуно.

Кроме того, он отметил, что Япония пока не производила оплату по соглашению.