МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Отказ Турции подключиться к антироссийским санкциям может беспокоить Украину, но политика Анкары сбалансирована и объективна. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. В Турции оценили переговоры Москвы и Анкары по проблеме зерна

В ходе пресс-конференции дипломат сообщил, что позиция Турции по санкционной политике Запада остается сбалансированная и объективная, хотя и вызывает беспокойство ряда стран, включая Украину.

По словам Чавушоглу, Турция определяет свою политику "самостоятельно, вне зависимости от чужих мнений".