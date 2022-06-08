2022-06-08T12:34:57+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220608/837116415.html
В Турции заявили об объективной позиции страны по санкциям против России
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Отказ Турции подключиться к антироссийским санкциям может беспокоить Украину, но политика Анкары сбалансирована и объективна. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. В... ПРАЙМ, 08.06.2022
экономика, новости, турция, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Отказ Турции подключиться к антироссийским санкциям может беспокоить Украину, но политика Анкары сбалансирована и объективна. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
В ходе пресс-конференции дипломат сообщил, что позиция Турции по санкционной политике Запада остается сбалансированная и объективная, хотя и вызывает беспокойство ряда стран, включая Украину.
По словам Чавушоглу, Турция определяет свою политику "самостоятельно, вне зависимости от чужих мнений".