МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Администрация губернатора Санкт-Петербурга отметила, что заявки на участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных. Более 500 спикеров подтвердили участие в ПМЭФ-2022

"До начала работы юбилейного Петербургского международного экономического форума остаются считанные дни. Заявки на участие в его работе подали делегации из 69 стран, в том числе из недружественных государств, поэтому к форуму будет приковано внимание мирового сообщества", — заявил губернатор города Александр Беглов. Подготовка Санкт-Петербурга к мероприятию проходит в соответствии с графиком, добавил Беглов.