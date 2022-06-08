МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Киев может доверять Анкаре в вопросе обеспечения вывоза зерна из украинских портов, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Песков рассказал о причинах продовольственного кризиса в мире

Во вторник в Анкаре вопрос украинского зерна обсуждался на встрече министров иностранных дел РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Глава МИД РФ по итогам переговоров отметил, что Россия готова сотрудничать с Турцией по этой теме, как и открыта к взаимодействию, если к этому созрела и киевская власть — главное, чтобы Киев обеспечил проход судов через заминированные воды или разминировал их.

"В этом плане (в вопросе обеспечения вывоза зерна из украинских портов – ред.) турецким морским силам мы, в частности, можем доверять", — сказал Кулеба на брифинге.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.