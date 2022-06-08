ПАРИЖ, 8 июн — ПРАЙМ. Франция зафиксировала рекордный дефицит торгового баланса в апреле в размере 12,4 миллиарда евро на фоне резкого роста цен на импорт энергоносителей, говорится в отчёте, опубликованном в среду на сайте Главного таможенного управления страны. Цены на бензин в Нидерландах достигли нового рекорда

"Сальдо внешней торговли снова значительно ухудшилось в апреле 2022 года, составив 600 миллионов евро. Дефицит торгового баланса теперь составляет 12,4 миллиарда евро. Это новый исторический минимум", — сказано в документе.

Ведомство отмечает, что основной причиной является рост цен на энергоносители.

Ранее глава минфина страны Брюно Ле Мэр заявил, что Франция находится на пике инфляции, и в течение нескольких месяцев уровень роста цен на товары и услуги продолжит расти.

Цены на газ и электричество в Европе начали расти после начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля и введения антироссийских санкций.

Как ранее сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee), инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая. Если цены на продукты питания выросли за год на 4,2% (по сравнению с 3,8% месяцем ранее), а стоимость слуг — на 3,2% (по сравнению с 3% по итогам апреля), то цены на энергоносители подскочили на 28% за год (26,6%.).