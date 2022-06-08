МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Решение приостановить разрешение Японии на лов рыбы и добычу других морских живых ресурсов около южных Курил, принятое Россией, может вызвать серьезные социально-экономические последствия для всей Японии. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Корнеев. Япония сожалеет о решении России приостановить соглашение о рыболовстве

Накануне Москва объявила о приостановке реализации соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов из-за линии Токио на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат.

По словам эксперта, эти действия нанесут удар по мелким и средним рыболовецким хозяйствам острова Хоккайдо. "В результате тысячи японцев сейчас потеряют работу, останутся без средств к существованию, что может вызвать социально-экономические последствия для всей страны, где сельское хозяйство и рыболовство — чувствительные отрасли национальной экономики, которые активно субсидируются и защищаются государством", — заметил Корнеев.

Токио "пилит сук, на котором сидит", — подчеркнул эксперт. — "Вводя по указке своих заокеанских друзей одни антироссийские санкции за другими, японцы явно просчитались, полагая, что их действия окажутся безнаказанными".