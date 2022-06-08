БРЮССЕЛЬ, 8 июн — ПРАЙМ. Операторы в Люксембурге заморозили активы российских физлиц и организаций на общую сумму в 4,267 миллиардов евро после введения шести пакетов санкций Евросоюза, сообщил минфин страны. Сербия оценила негативные последствия санкций против России

"Речь идет как о средствах в банках, так и о ценных бумагах", — говорится в коммюнике.

Согласно данным люксембургского реестра торговли и компаний, под ограничения ЕС в Люксембурге попадают 90 физических и 1,1 тысячи юридических лиц.

"Власти в Люксембурге активно сотрудничают со своими европейскими коллегами для обеспечения эффективной реализации санкций, предотвращения возможных попыток их обхода", — говорится в документе.

ЕС с конца февраля ввел шесть пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Ограничительные меры распространяются на 1158 физлиц и 98 организаций. Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд в страны Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.