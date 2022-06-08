МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Текущие процессы на европейском рынке — резкий рост цен на газ, вызванный формированием евразийского газового сверхрынка, и постепенное снижение спроса на него — подталкивают Россию и Китай к большей экономической интеграции, говорится в обзоре информационно-аналитического центра ИнфоТЭК. Власти Германии согласовали план по замене газа на нефть и уголь

"Роль ЕС как значимого в мировом масштабе покупателя энергоресурсов в данный момент снижается. Под давлением экономических факторов европейцы сокращают спрос на голубое топливо. Перспективы этого направления поставок российского газа оказались под вопросом. Текущие процессы подталкивают Россию и Китай к еще большей экономической интеграции", — отмечают аналитики Рустам Танкаев и Александр Фролов в обзоре "Россия на газовом сверхрынке Евразии".

Сейчас формируется мировой рынок природного газа и на базе региональных рынков складывается Евразийский сверхрынок, считают они, и именно данный процесс объясняет резкий рост цен на газ в Европе.

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона является премиальным, так как средние ценовые предложения и уровень спроса там, как правило, выше средних значений в Европе, отмечают аналитики. Рынок Азии ориентируется на долгосрочные контракты с поставщиками газа, предпочитая использовать для ценообразования нефтяную привязку. В условиях кризиса, начавшегося в 2021 году, эти обстоятельства делают азиатский рынок более устойчивым, чем в Европе, отмечают эксперты.

Наиболее привлекательными странами на азиатском рынке газа, по мнению авторов обзора, являются Индия, Китай, Южная Корея и Япония.

Хотя на данный момент у России нет возможности перенаправлять на восток газ из единой системы газоснабжения, но она появится в 2020-х годах с подписанием третьего трубопроводного контракта с Китаем. Кроме того, важны СПГ-проекты независимых российских поставщиков газа, ориентированные на АТР, заключают они.