МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России в мае 2022 года существенно замедлилась — до 0,12% с 1,56% в апреле, в годовом выражении также замедление — до 17,1% с 17,83% месяцем ранее, с начала года цены выросли на 11,8%, сообщил в среду Росстат. Названы подорожавшие за неделю овощи и фрукты

Таким образом, значение месячной инфляции в РФ в мае оказалось минимальным с августа 2021 года, когда она составила 0,17%.

"В мае 2022 года по сравнению с апрелем 2022 года индекс потребительских цен составил 100,12%, по сравнению с декабрем 2021 года – 111,80%", — говорится в сообщении Росстата.

Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в мае в месячном выражении замедлилась до 0,6% с 2,87% в апреле, в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился до 20,05% с 20,48% апреле. С начала года продовольственная инфляция в РФ оценивается в 13,79%.

Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в мае выросли на 1,04% против 3,4% в апреле (по сравнению с маем прошлого года — на 19,2%, с начала года — на 12,2%). Цены на плодоовощную продукцию снизились на 2,21% после снижения на 0,35% в апреле, в годовом выражении рост составил 26,35%, с начала года — на 25,35%.

Непродовольственные товары в мае подешевели на 0,09% к апрелю, в годовом выражении рост составил 19,2%; цены на услуги снизились на 0,32% в месячном выражении, выросли на 10,03% — в годовом.

НЕДЕЛЬНАЯ ДЕФЛЯЦИЯ

Росстат второй раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию в символические 0,01%, с начала года по 3 июня рост цен составил 11,8%, сообщило в среду статистическое ведомство.

"За период с 28 мая по 3 июня 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,99%, с начала июня – 100,00%, с начала года – 111,80%", — говорится в сообщении.

В предыдущую неделю Росстат фиксировал нулевую инфляцию. До этого на неделе с 14 по 20 мая была зафиксирована дефляция в 0,02%.

По данным Росстата, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3%, в том числе огурцы – на 12,9%, помидоры – на 10,3%, морковь – на 4,3%, капуста белокочанная – на 3,2%, свекла столовая – на 2,8%, лук репчатый – на 0,4%, бананы – на 0,1%. В то же время цены на картофель выросли на 1,6%, яблоки – на 1,2%. Доллар на Мосбирже завершил день падением до 59,4 рубля

По итогам прошлой недели самым подорожавшим продуктом (за исключением плодоовощной продукции) стал маргарин — цена на него выросла на 1,28% против увеличения на 0,96% неделей ранее (с начала года маргарин подорожал на 34,98%). В числе других лидеров роста цен по итогам прошлой недели: рис (+0,79%), сухие молочные смеси для сухого питания (+0,64%), мясные консервы для детского питания (+0,61), шоколадные конфеты (+0,45%).

Снижение цен произошло по десяти наименованиям продуктов. Так, яйца куриные подешевели — на 1,87%, сахар-песок — на 0,99%, мясо кур — на 0,61%, свинина — на 0,43%, стерилизованное молоко — на 0,28%, гречка — на 0,26%, соль — на 0,25%. Колбаса полукопченая и варено-копченая и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта подешевели на 0,19%, вермишель — на 0,13%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали: зубная паста — на 1,24%, спички — на 1,09%, зубная щетка — 0,78%, туалетное мыло — на 0,68% и шампунь — 0,65%. Цены на телевизоры снизились на 1,16%, на электропылесосы — на 0,87%, на смартфоны — на 0,84%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, а на иностранные — выросли на 0,03%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

Также Росстат на неделе с 28 мая по 3 июня зафиксировал рост цен на отечественный анальгин, на прочие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты цены снижались.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась на 7,7% (с начала года — на 13,14%). Значительно выросли средние цены на путевки в дома отдыха и пансионаты — на 4,75% против роста на 0,14% неделей ранее (с начала года рост на 8,04%), а также санатории – на 3,52% против 0,51% на прошлой неделе (рост на 12,7% с начала года).