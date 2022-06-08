ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. Высокая стоимость удобрений в результате конфликта на Украине грозит дефицитом всех основных зерновых культур, это может затронуть "миллиарды людей", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В МИД оценили попытки Запада обвинить Москву в продовольственном кризисе

"Цены на продовольствие достигли рекордно высокого уровня. Цены на удобрения выросли более чем вдвое, что повсюду внушает тревогу. Без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке", — сказал Гутерреш в ходе брифинга Группы реагирования на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.

Как отметил генсек всемирной организации, во многом продовольственный кризис в текущем году связан с дефицит удобрений, который в следующем году может вылиться в "дефицит продовольствия".

Россия и Белоруссия, попавшие под санкции западных стран в связи с событиями на Украине, являются крупнейшими в мире производителями калийных удобрений. В результате введенных рестрикций доступ этой категории товаров на мировые рынки оказался ограничен.