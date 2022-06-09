МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Сложности в российской экономике пока не привели к существенному падению рынка коворкингов и гибких офисов, рассказали РИА Недвижимость аналитики IT-стартапа в области коммерческой недвижимости m2data. В Швейцарии считают, что санкции Запада до сих пор не достигли своей цели

"Текущая экономическая ситуация затронула рынок коворкингов и гибких офисов в России, но незначительно. В Москве наблюдается увеличение числа свободных мест, однако значительного или даже трагического для отрасли спада пока не произошло. Более точно о динамике можно будет говорить осенью, когда откроется большая часть новых помещений, запланированных застройщиками и операторами гибких офисов на 2022 год", — отметили в компании.

По ее данным, в Москве сегодня работают примерно 272 локаций в сегменте коворкингов, гибких и сервисных офисов — более 60 из них заполнены на 100% и в данный момент не сдаются. В целом наблюдается плавное увеличение числа свободных рабочих мест по сравнению с предыдущими периодами (март-апрель) в пределах 3-5%, рассказала руководитель отдела данных m2data Кристина Сорокина.

Большая часть свободных коворкингов сдает рабочие места трех типов: фиксированные, нефиксированные, места в отдельных офисах. Гибкие и сервисные офисы сдаются в основном только через аренду отдельных блоков. Ставки в последнее время, по словам Сорокиной, изменились незначительно. Средняя месячная стоимость за одно рабочее нефиксированное место в Москве составляет почти 15,7 тысячи рублей, за фиксированное — около 19,7 тысячи рублей, рабочее место в отдельном офисе в среднем стоит 24,9 тысячи рублей.

При этом разница по стоимости может быть кратной при рассмотрении разных округов или классов зданий, где находятся коворкинги. К примеру, в центральном округе Москвы, в здании класса А/А+, стоимость одного рабочего места в отдельном офисном блоке может доходить до 60 тысяч рублей и иногда превышать эту сумму, добавили в компании.