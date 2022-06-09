МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил о работе страны над созданием новых логистических маршрутов и о возможностях для сотрудничества с Казахстаном, которые откроет международный транспортный коридор "Север-Юг". В Казахстане заявили о снижении выгоды от транзита нефти через Россию

"Вся экономика выстраивалась, прежде всего, на связях с Европой. И, конечно, сегодня мы испытываем сложности, связанные с разрывом сложившихся в последние десятилетия логистических цепочек. Но мы работаем над созданием новых логистических связей, мы разрешили параллельный импорт", — отметил Оверчук в ходе выступления на конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС".

По словам вице-премьера, Россия на данный момент "ведет поиск и наладку связей с новыми торговыми партнерами", прежде всего, с дружественными странами. Особое значение для этой идеи приобретает международный транспортный коридор "Север-Юг", предоставляющий поле для сотрудничества с Казахстаном.