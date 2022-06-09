МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступил с приветственной речью на открытии Девятой российско-киргизской межрегиональной конференции, в которой подчеркнул, что отношения России и Киргизии развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Оверчук рассказал о преимуществах коридора "Север-Юг"

"Отношения между нашими государствами развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Их важной составляющей традиционно является межрегиональное взаимодействие, в рамках которого успешно разрабатываются и реализуются совместные проекты в торгово-экономической, социальной, образовательной, культурной, научно-технологической и многих других сферах", — говорится в телеграмме выступления, опубликованной на официальном сайте Кремля.

По словам главы государства, регулярные встречи с участием представителей власти, общественных организаций, деловых кругов, экспертных сообществ и СМИ представляют собой уникальную возможность для обмена опытом и обсуждения многих актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.Путин также указал,что

Президент России также отметил, что повестка дня конференции охватывает различные проблемы и выразил уверенность в том, что участники проведут содержательные, конструктивные дискуссии, выдвинут новые интересные предложения, которые поспособствуют расширению связей между Россией и Киргизией и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.