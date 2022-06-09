МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Выручка российской инвестиционной компании АФК "Система" по МСФО в первом квартале 2022 года выросла на 26,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 216,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Инвестиции в Россию в первом квартале выросли на 12,8%

Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 22% в годовом исчислении — до 69,439 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 32,1%. Операционная прибыль в первом квартале выросла на 23,8%, до 31,43 миллиарда рублей. Скорректированный чистый убыток составил 10,582 миллиарда рублей против убытка в 2,4 миллиарда годом ранее.