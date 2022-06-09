МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва намерена реализовать с Нур-Султаном проекты на 13 миллиардов долларов. Казахстан переименовал свою экспортную нефть из-за антироссийских санкций

"Российские прямые инвестиции в Казахстан только за прошлый год составили 1,9 миллиарда долларов. К реализации планируются новые совместные проекты на сумму порядка 13 миллиардов долларов", — сообщил вице-премьер на конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС".

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов в свою очередь отметил прошлогоднее восстановление динамики торгово-экономического сотрудничества двух стран после кризиса пендемии. Так, по итогам 2021 года товарооборот между Казахстаном и РФ вырос на 29% и составил 24,2 миллиарда долларов.