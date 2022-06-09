МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых пяти месяцев 2022 года вырос на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 65,81 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Китай наращивает объемы внешней торговли

Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 7,2% в годовом выражении и составил 24,55 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 46,5%, составив 41,25 миллиарда долларов.

Отдельно в мае товарооборот России и Китая составил 14,59 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 4,32 миллиарда долларов, импорт из России в КНР – 10,26 миллиарда.

В то же время товарооборот между США и Китаем по итогам аналогичного периода увеличился на 12,2% и составил 313,57 миллиарда долларов.

Экспорт из Китая в США за первые пять месяцев 2022 года вырос на 15,1%, составив 236,85 миллиарда долларов, в то время как импорт вырос до 76,71 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.