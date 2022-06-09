МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Глава украинского минюста  заявил, что Конфискация активов россиян и сторонников России на Украине будет ускорена, суд будет принимать соответствующее решение за пять дней, затянуть рассмотрение дел не удастся. Об этом заявил глава Министерства юстиции страны Денис Малюська.

" Вид на Люксембург

Люксембург заморозил активы российских физлиц и организаций

Чиновник пояснил, что первым делом Совет национальной безопасности и обороны введет санкции в отношении тех, кто "угрожает территориальной целостности" Украины. Это могут быть как юридические лица, так и физические – украинские или российские "чиновники, политики или просто богатые люди". Затем будет собираться доказательная база относительно их сотрудничества с Россией или поддержки российской агрессии, которые минюст передаст на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.

Срок для вынесения вердикта составит пять дней. Глава минюста также отметил, что "есть процедурные механизмы, которые обеспечивают невозможность затягивания судебного процесса". Посде того, как решение суда вступит в силу, конфискованное имущество будет передаваться в доход Украины.