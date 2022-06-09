МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Глава украинского минюста заявил, что Конфискация активов россиян и сторонников России на Украине будет ускорена, суд будет принимать соответствующее решение за пять дней, затянуть рассмотрение дел не удастся. Об этом заявил глава Министерства юстиции страны Денис Малюська. Люксембург заморозил активы российских физлиц и организаций

Чиновник пояснил, что первым делом Совет национальной безопасности и обороны введет санкции в отношении тех, кто "угрожает территориальной целостности" Украины. Это могут быть как юридические лица, так и физические – украинские или российские "чиновники, политики или просто богатые люди". Затем будет собираться доказательная база относительно их сотрудничества с Россией или поддержки российской агрессии, которые минюст передаст на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.

Срок для вынесения вердикта составит пять дней. Глава минюста также отметил, что "есть процедурные механизмы, которые обеспечивают невозможность затягивания судебного процесса". Посде того, как решение суда вступит в силу, конфискованное имущество будет передаваться в доход Украины.