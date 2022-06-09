МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин и посол Египта в Москве Назихом Нагари обсудили проблему обеспечения продовольствием африканских стран и неприемлемость односторонних санкций. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В ЮАР считают Африку "самодостаточным" континентом

"Подробно рассмотрена ситуация с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, в первую очередь обстановка на африканском континенте. Подчёркнута важность преодоления продовольственного кризиса через комплексный подход с акцентом на неприемлемость односторонних санкций", — отмечает пресс-служба российского МИД.