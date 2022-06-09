МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина должна перестать затягивать процесс вывоза украинского зерна, призывы к Западу вооружить его до зубов контрпродуктивны. В ООН предупредили о риске дефицита зерна в мире

Российские военные объявляют коридоры безопасности на Черном море, которыми могут воспользоваться без угроз любые суда с грузами. Но с начала украинская сторона должна разминировать находящуюся под их контролем прибрежную полосу.

"То, что наши турецкие коллеги пытаются убедить Киев в необходимости перестать затягивать этот процесс, я считаю весьма позитивным. Надеюсь, что украинцы осознают безальтернативность решения этого вопроса именно на этой основе, которая понятна, разумна и объективна", — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Ереване.

Министр также выразил надежду на то, что в Киеве перестанут искать выход из ситуации в требованиях к Западу "вооружить их до зубов". Украине следует отказаться от такой риторики и заниматься "не нагнетанием страстей в медийном пространстве… а заниматься конкретными делами", потакание же Запада милитаристским настроениям Киева ни к чему хорошему не приведет.