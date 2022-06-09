МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Индексировать заработную плату в нынешних условиях необходимо чаще, чем один раз в год, считает глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Росстат сообщил о росте реальных зарплат в марте

В ходе своего выступления на круглом столе "Суверенитет как важная основа социально-экономического развития России" в Совфеде Шмаков подчеркнул, что законы, определяющие частоту проведения таких мероприятий, были приняты еще в докризисный период, однако сейчас условия изменились.

По его мнению, неотложные меры по обеспечению занятости граждан и индексации зарплаты, МРОТ и соцгарантий сейчас должны анализироваться и проводиться чаще, чем это установлено в таких законах.

Глава ФНПР также отметил, инфляция в стране начала выходить на более низкий уровень, однако никто не может гарантировать, что она сохранится на таких отметках.