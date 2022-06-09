МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что необходимо привлекать к антироссийским санкциям развивающиеся страны с целью повышения их эффективности. В Италии рассказали, когда страна прекратит зависеть от российского газа

"Чтобы наши усилия были полностью эффективными, они должны быть устойчивыми во времени и привлекать к участию государства с формирующимся рынком и развивающиеся страны", — подчеркнул политик.

По словам Драги, помощь беднейшим странам мира и усилия по предотвращению продовольственного кризиса должны начаться с разблокировки черноморских портов Украины. Онако единственные возможные шаги, предпринимаемые для решения этой проблемы, — посредничество ООН.