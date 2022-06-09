МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный совершенствование механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложения (СЗПК) и повышение его прозрачности. Госдума приняла в первом чтении закон о создании единого Соцфонда

Согласно документу, заключить СЗПК смогут инвесторы, которые готовы вложить от 200 миллионов рублей в региональные проекты и от 750 миллионов рублей в федеральные, в зависимости от сферы деятельности. При этом срок действия такого соглашения не может превышать срок действия мер господдержки инвестиционных проектов, реализуемых в рамках соглашений.

Кроме того, закон исключает возможность возмещения затрат на инфраструктуру за счет налоговых платежей организациям, заключившим СЗПК и реализующим проекты в сфере добычи руд цветных металлов (золота) с объемом капитальных вложений не менее 300 миллиардов рублей, которые включены в реестр участников региональных инвестпроектов.

Документ предусматривает проведение налогового мониторинга в отношении всех предприятий, заключивших такие соглашения, в течение трех лет с момента заключения СЗПК и на весь срок его действия. Также уточняется состав и условия стабилизационных оговорок, благодаря которым для инвесторов на конкретный срок фиксируется уровень налогов и гарантируется неизменность законодательства.

Кроме того, разрешается при заключении СЗПК учитывать не только собственные, но и заемные средства его участников. Вместе с тем одновременно увеличивается "минимальный объем капиталовложений в соответствующие сферы экономики в три раза, а для особо крупных — в два", указывал Керефов. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

Также во втором и третьем чтении был принят закон, который вводит налоговые вычеты для участников СЗПК, заключенных на федеральном уровне. Россияне возместили более 267 миллиардов рублей налогов

Документ предусматривает предоставление налоговых вычетов по налогам на прибыль и имущество организаций, а также земельному налогу, подлежащих уплате участником СЗПК в целях возмещения затрат, понесенных участником соглашения при реализации инвестиционного проекта. Первоначальная редакция предусматривала такой вычет и по транспортному налогу, но в рамках второго чтения Госдума эту возможность исключила, приняв соответствующую поправку.

При этом налоговые вычеты будут предоставляться только по федеральным СЗПК, где стороной является РФ, пояснял на прошлой неделе замглавы Минэкономразвития РФ Мурат Керефов. Такой вычет будет предоставлен в размере фактически осуществленных затрат, по которым законом о СЗПК предусмотрена господдержка. А проверка таких затрат будет осуществляться в рамках налогового мониторинга в отношении организации — участника СЗПК.