МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Глобальный поток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2022 году может снизиться из-за последствий конфликта на Украине и пандемии коронавируса, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Правительство займется повышением инвестиционной привлекательности Курил

Сообщается, что в прошлом году объем прямых иностранных инвестиций составил 1,58 триллиона долларов, увеличившись на 64% по сравнению с 2020 годом.

"Однако в 2022 году глобальная среда для международного бизнеса и трансграничных инвестиций резко изменилась", — отмечается в докладе. Конфликт на Украине в дополнение к затяжным последствиям пандемии вызывает тройной продовольственный, энергетический и финансовый кризис во многих странах мира.

"Неопределенность инвесторов может оказать значительное понижательное давление на глобальные ПИИ в 2022 году", — говорится в докладе.

По прогнозу ЮНКТАД, в текущем году глобальный поток прямых иностранных инвестиций, скорее всего, будет двигаться по нисходящей траектории. В частности, предварительные данные за первый квартал 2022 года демонстрируют снижение количества новых проектов на 21% и сокращение объема международных сделок по проектному финансированию на 4%.

Кроме того, согласно докладу, в первом квартале 2022 года было зарегистрировано рекордное количество новых мер в области инвестиционной политики (75), в основном в ответ на ситуацию на Украине.

"Санкции и контрсанкции, затрагивающие ПИИ в Российскую Федерацию, Белоруссию и неподконтрольные правительству районы восточной Украины и из них, составили 70% всех мер, принятых в первом квартале 2022 года", — сообщили в ЮНКТАД.