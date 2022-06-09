МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков сообщил об инициативе структуры по созданию фонда для поддержки развивающихся стран продовольствием. Директор ФАО в России рассказал о роли Украины в кризисе продовольствия

"ФАО выдвинула инициативу о создании международного фонда финансирования импорта продовольствия, который поддерживал бы прежде всего развивающие страны, страдающие дефицитом продовольствия", — сказал Кобяков во время дискуссии на площадке "Валдай", отметив нехватку средств в значительной части стран.

По словам директора российского отделения ФАО, такой фонд заработает по проверенным механизмам. Кобяков выразил надежду, что "ведущие страны поддержат эту идею".