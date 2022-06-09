МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что любая страна должна обеспечить свой суверенитет, чтобы претендовать на лидерство. Об этом он заявил во время встречи с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ в четверг.

"Для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией", — сказал Путин.

У колоний же шансов выжить в геополитической борьбе нет, добавил он.

Россия при этом, всегда была "на острие событий". "Да, были эпохи в истории нашей станы, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперед, сосредоточиться и идти вперед", — добавил Путин.