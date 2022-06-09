МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Профессор Университета Кахраманмараш (Турция) Тогрул Исмаил считает, что ожидающийся зерновой кризис в первую очередь затронет Турцию и соседние страны, что приведет к росту цен. В ООН предложили "пакетное" решение проблемы украинского зерна

Турецкий политолог отметил, что главы МИД России и Турции в ходе встречи в Анкаре обсудили проблему безопасного продвижения зерна на мировой рынок. Стамбул надеется, что данный вопрос также будт решаться в четырехстороннем переговорном формате при участии ООН.

Кроме того, профессор подчеркнул стремление Турции к нейтралитету в вопросе присоединения к антироссийским санкциям. "Необходимо понимать, что ожидающийся зерновой кризис в первую очередь затронет Турцию и соседние страны, что приведет к росту цен", — пояснил турецкий политолог.