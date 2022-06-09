Путин заявил, что у России не будет закрытой экономики
Путин заявил, что у России не было и не будет закрытой экономики
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что у России не было и не будет закрытой экономики. Путин провел встречу с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
"У нас не будет закрытой экономики. У нас ее не было и не будет", — сказал он. Он отметил, что Россия не будет повторять ошибки прошлого.
Также он добавил, что и извне обнести забором Россию невозможно.