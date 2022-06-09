МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ПУТИН: НА ЗАПАДЕ УЖЕ ИНФЛЯЦИЮ НАЗЫВАЮТ МОИМ ИМЕНЕМ, НО МЫ ТУТ СОВЕРШЕННО НИ ПРИ ЧЕМ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220609/837133797.html
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ПУТИН: НА ЗАПАДЕ УЖЕ ИНФЛЯЦИЮ НАЗЫВАЮТ МОИМ ИМЕНЕМ, НО МЫ ТУТ СОВЕРШЕННО НИ ПРИ ЧЕМ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220609/837133797.html
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