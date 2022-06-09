МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Санкционные ограничения в импорте микроэлектроники стали одним из главных ударов по России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики. Путин: России нужны свои наработки по критически важным компетенциям

"У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность, это одна из сложных тем, тяжелых, и одно из главных направлений удара по России из всего набора вот этих ограничительных мер, ну, собственно, так было всегда, еще с петровских времен", — сказал Путин, отвечая на вопрос молодого ученого в сфере автоматики об отечественной микроэлектронике.

Он отметил, что Россия остановилась лишь на продаже нефти и газа, а технологии решила "благополучно закупать за дешево", тем самым сама профинансировала работу западных разработчиков.

"Поэтому благодаря этим ограничениям мы вынуждены, должны, слава богу, заниматься своими инженерными школами и в том числе по этому направлению", — добавил президент России.

Он пообещал лично поговорить по этому поводу с председателем правительства РФ.