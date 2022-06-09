БРЮССЕЛЬ, 9 июн — ПРАЙМ. Министры юстиции Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии включить нарушения, связанные с обходом санкций, в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. США признали, что ЕС сложно снизить зависимость от ресурсов из России

"Я очень рад, что мы заручились поддержкой для продвижения по этому пути", — сказал Рейндерс на брифинге по итогам совещания министров юстиции ЕС в Люксембурге, где обсуждалось соответствующее предложение.

Однако он отметил, что процесс утверждения такого решения сложный и займет немало времени, так как требует согласований в Совете ЕС и Европейском парламенте.

По словам еврокомиссара, в настоящее время не во всех государствах ЕС существует наказание за нарушение санкций. Также разнятся и процедуры привлечения к ответственности.

"Мы знаем, что совершается много нарушений этих мер, но при этом очень мало процедур против таких нарушений", — пояснил еврокомиссар.

При этом он отметил, что отлажена работа по обмену информацией для розыска активов, подлежащих замораживанию в ЕС. "ЕС еще 11 марта создал рабочую группу для координации усилий по замораживанию и аресту активов. Благодаря ее работе в ЕС было заморожено активов на десять миллиардов евро, не считая активов Центробанка России, а также транзакций", — сказал Рейндерс.

Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе.

Страны Евросоюза за последние три месяца ввели уже шесть пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Согласованный на прошлой неделе шестой пакет предусматривает поэтапное введение запрета на покупку нефти и нефтепродуктов из РФ, перевозимых морским путем. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.