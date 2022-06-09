Европейские министры поддержали предложение считать обход санкций преступлением во всем ЕС
БРЮССЕЛЬ, 9 июн — ПРАЙМ. Министры юстиции Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии включить нарушения, связанные с обходом санкций, в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
"Я очень рад, что мы заручились поддержкой для продвижения по этому пути", — сказал Рейндерс на брифинге по итогам совещания министров юстиции ЕС в Люксембурге, где обсуждалось соответствующее предложение.
Однако он отметил, что процесс утверждения такого решения сложный и займет немало времени, так как требует согласований в Совете ЕС и Европейском парламенте.
По словам еврокомиссара, в настоящее время не во всех государствах ЕС существует наказание за нарушение санкций. Также разнятся и процедуры привлечения к ответственности.
"Мы знаем, что совершается много нарушений этих мер, но при этом очень мало процедур против таких нарушений", — пояснил еврокомиссар.
При этом он отметил, что отлажена работа по обмену информацией для розыска активов, подлежащих замораживанию в ЕС. "ЕС еще 11 марта создал рабочую группу для координации усилий по замораживанию и аресту активов. Благодаря ее работе в ЕС было заморожено активов на десять миллиардов евро, не считая активов Центробанка России, а также транзакций", — сказал Рейндерс.
Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе.
Страны Евросоюза за последние три месяца ввели уже шесть пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Согласованный на прошлой неделе шестой пакет предусматривает поэтапное введение запрета на покупку нефти и нефтепродуктов из РФ, перевозимых морским путем. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/state_regulation/20220609/837135273.html