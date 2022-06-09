ВАШИНГТОН, 9 июня — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) готовится в очередной раз понизить прогноз роста мировой экономики по итогам 2022 года, сообщил представитель фонда Джерри Райс. Путин заявил, что Россия не имеет отношения к инфляции на Западе

"В апреле мы понизили наш прогноз. С 4,4% в 2022 году мы снизили его до 3,6%. С тех пор произошел ряд событий, которые могут привести к аналогичному действию в дальнейшем", — заявил Райс.

Предыдущий пересмотр оценки роста мировой экономики произошел в апреле. По словам Райса, в следующий раз МВФ опубликует свой доклад в июле.

В мае эксперты МВФ сообщали, что текущее состояние мировой экономики является худшим со времен Второй мировой войны. В качестве причин подобной оценки указывались пандемия коронавируса, ситуация из-за Украины и изменения климата.

Для возможного решения проблем мировой экономики международная организация предлагала ослабить торговые ограничения, чтобы облегчить дефицит и снизить цены на продовольствие и другие товары, а также активизировать совместные усилия по решению проблемы задолженности стран путем введения четких процедур и сроков для должников и кредиторов и предоставления этой системы другим уязвимым странам с высокой задолженностью. Кроме того, необходимо модернизировать трансграничные платежи и противостоять изменению климата, отмечали в МВФ.