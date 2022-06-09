МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Египет может стать хабом для перевозки российского зерна в африканские страны на фоне продовольственного кризиса в регионе, однако для этого потребуется отменить антироссийские санкции, заявила профессор политологии Каирского университета Нурхан Эль-Шейх. Госдеп оценил шансы Запада предотвратить зерновой кризис

"Египет мог бы помочь и стать хабом для доставки зерна, я имею в виду, чтобы зерно поступало из России в Египет, а затем в остальные страны Северной Африки и Ближнего Востока", — сказала она в ходе дискуссии в клубе "Валдай".

Эксперт отметила, что Россия является самым главным поставщиком на рынке зерна, и ни одна другая страна не может ее заменить.

"Россия очень важный, критически важный поставщик зерна, никто не может заменить Россию… В Египте мы пытались сотрудничать с ОАЭ, Иорданией, но так и не смогли закрыть наши потребности в зерне. Никто не может заменить поставки из России. Я думаю, очень важно ответить на требования России и отменить санкции, это необходимо для предотвращения продовольственного кризиса", — подчеркнула она.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что Египет пока не смог зафрахтовать суда для перевозки российского зерна.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари обеспечение продовольствием африканских стран и неприемлемость односторонних санкций. Глава Афросоюза и президент Сенегала Маки Салл на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что антироссийские санкции Запада лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.