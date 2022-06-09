ВАШИНГТОН, 9 июн — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции в связи с событиями на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Названа главная ошибка Байдена в антироссийских санкциях

"Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива", — сказала Йеллен в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times.

Глава американского минфина выразила уверенность, что ожидать существенного снижения цен на топливо в США в краткосрочной перспективе не стоит.

Йеллен также допустила, что в свете происходящих в мировой геополитике событий экономический рост США замедлится, однако рецессии в экономике опасаться не стоит.

"Я не считаю, что нас ожидает рецессия", — подчеркнула высокопоставленный представитель администрации США.

Президент США Джо Байден в своем выступлении накануне назвал рекордную инфляцию проклятием для страны. В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что она находится на "неприемлемом" уровне, и связывали ее рост с последствиями украинского кризиса, при этом отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.