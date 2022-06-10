МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Перед тем, как на следующей неделе Еврокоиссия должна принять решение о рекомендации предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, ряд стран, в том числе Нидерланды и Дания, выступают против такого шага, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. 

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По словам собеседников агентства, рекомендация, которая должна быть обсуждена и принята, будет сопровождаться условиями, связанными с верховенством закона и антикоррупционным законодательством.

При этом несколько стран заявили, что они против этого шага, подчеркнув, что Украине нельзя отдать предпочтение перед существующими кандидатами. Процесс членства включает в себя сложный набор шагов и условий, которые обычно могут реализовываться более десяти лет.

В дипломатической ноте, с которой ознакомилось агентство, Дания заявила, что Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Киеву, как отмечается, потребуется "принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу", чтобы добиться прогресса по всем этим направлениям.

В Копенгагене считают, что Украина обнаруживает "в целом очень раннюю стадию" своей готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и создать функционирующую рыночную экономику или стать конкурентоспособной на едином рынке.

Ожидается, что заключение будет вынесено 17 июня. Оно, даже если будет положительным, потребует одобрения государств-членов, прежде чем Украине будет официально предоставлен статус. Лидеры блока собираются обсудить этот вопрос в Брюсселе 23-24 июня,