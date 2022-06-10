МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Грузовое движение открыли по международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) через реку Амур, передает корреспондент РИА Новости. Товарооборот России и Китая вырос на 28,9% за первые пять месяцев

Церемония прошла с помощью телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, площадок Благовещенска и Хэйхэ.

В ней удаленно приняли участие вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На площадках на обоих берегах присутствуют губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн и губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Поехали", — сказал по-русски Хуа Чаншэн, дав старт движению.

По трансграничному мосту между Россией и Китаем через пункт пропуска "Кани-Курган – Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили – в КНР отправились восемь российских тягачей автопарка ООО "Газпром гелий сервис", использующие экологически чистое топливо – сжиженный природный газ.

С китайской стороны также въехали восемь грузовиков. Они везут в Россию автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.

Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.

Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов — объем инвестиций на российской территории. Длина моста — 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.

Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.