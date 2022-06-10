МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. В Госдуме предложили вдвое повысить размер дохода за налоговый период, подлежащий применению налогового вычета на детей, передает RT. Доходы российских граждан от продажи слитков золота освободят от налогов

С соответствующей инициативой выступил депутат Иван Сухарев. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Законодатель отметил, что сейчас в целях поддержки семей с детьми предусмотрены налоговые вычеты — суммы с заработной платы родителя на каждого ребенка, не подлежащие удержанию с налога на доходы физических лиц.

В то же время в Налоговом кодексе указано, что налоговый вычет действует до месяца, в котором совокупный доход налогоплательщика с начала налогового периода (календарного года) превысил 350 тысяч рублей. Начиная с месяца, в котором доход превысил эту планку, налоговый вычет не применяется.

По данным Росстата, еще осенью 2021 года средняя зарплата в стране составила более 54 тысяч рублей, что в годовом исчислении составляет сумму свыше 600 тысяч рублей. Таким образом, гражданин со среднестатистической зарплатой на протяжении практически полугода не сможет пользоваться предусмотренными по закону налоговыми вычетами.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее налоговое законодательство в части повышения предельной суммы годового дохода гражданина с 350 до 700 тысяч рублей для применения налогового вычета на детей", — отмечается в письме.