МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Киев ведет предварительные обсуждения нового пакета помощи с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. СМИ сообщили о продаже на Украине сельхозземель на 2,5 миллиона долларов

По сообщению агентства Блумберг, Украина нуждается в новой мждународной программе поддержки. Марченко отметил, что в данный момент стороны решают, на какой основе будет осуществляться поддержка.

При этом министр финансов отметил, что Киев рассчитывает получить от западных партнеров порядка 20 миллиардов долларов к концу года. Он заверил, что власти Украины будут способны продолжать обслуживать суверенный долг страны.