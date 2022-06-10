Украина ведет переговоры с МВФ о новом пакете помощи
Министр Марченко: Украина ведет переговоры с МВФ о новом пакете помощи
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Киев ведет предварительные обсуждения нового пакета помощи с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
По сообщению агентства Блумберг, Украина нуждается в новой мждународной программе поддержки. Марченко отметил, что в данный момент стороны решают, на какой основе будет осуществляться поддержка.
При этом министр финансов отметил, что Киев рассчитывает получить от западных партнеров порядка 20 миллиардов долларов к концу года. Он заверил, что власти Украины будут способны продолжать обслуживать суверенный долг страны.