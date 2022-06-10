МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Норвежское статистическое бюро зафиксировало рекордный с 1988 года рост цент в стране за последний год, он составил 5,7%. Об этом сообщила телекомпания NRK. Цены на газ в Европе закрылись ниже $1000 за тысячу кубов

По словам директора статбюро Норвегии Гейра Аксельсена, экономика страны демонстрирует исторически высокий показатель в связи с военными действиями и прочими вызовами.

К маю рост цен составил 5,7% по сравнению с маем прошлого года. При этом, если бы правительство не компенсировало часть расходов на электроэнергию, рост составил бы 7,7%, подсчитали статистики. Подобного явления в норвежской экономике не фиксировалось с 1988 года.

В бюро эти показатели объясняют ростом цена на электроэнергию и топливо, а также на ряд товаров и услуг.